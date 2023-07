Grote brand in appartementencomplex in Nieuw-West

NieuwsDe brandweer in Amsterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag uitgerukt naar een grote brand in het stadsdeel Nieuw-West. Het gaat om een gasbrand die pas geblust kan worden als het gas is afgesloten. Netbeheerder Liander is volgens een woordvoerder van de brandweer onderweg om daarvoor te zorgen.