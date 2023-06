Grote brand in metaalrecyclingbedrijf Purmerend

Update Explosie bij thuiszorg­in­stel­ling Postjesweg: ‘Ik schrok van die knal’

Voor de deur van een thuiszorginstelling aan de Postjesweg in Amsterdam Nieuw-West heeft in de nacht van dinsdag op woensdag rond 04.00 uur een ontploffing plaatsgevonden. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Wel is er schade aan de voordeur.