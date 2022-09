Grote olievlek op het IJ door lek bij riviercruiseschip

NieuwsOp het IJ is zaterdagavond een grote gasolievlek ontstaan. De olie was bedoeld voor een riviercruiseschip dat lag aangelegd aan de De Ruijterkade, maar kwam in het water terecht.

Volledig scherm Archiefbeeld van de westelijke De Ruijterkade, gezien vanaf de Adam Toren. © Gemeente Amsterdam

De olievlek ontstond rond 20.00 uur, nadat er iets misging in het tankvulsysteem van het schip. “Er ontstond overdruk in de afsluiters, waardoor de olie niet in het schip terechtkwam, maar naar buiten lekte,” aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat. “Het gaat hierbij om gasolie, beter bekend als diesel. En olie heeft als eigenschap dat het op water blijft drijven.”

Met behulp van een gespecialiseerd bedrijf plaatste Rijkswaterstaat zaterdagavond zogenoemde olieschermen, ook wel olieworsten genoemd, om de olie in te sluiten en te absorberen om zo verdere verspreiding te voorkomen. De omtrek van de vlek was in het donker niet goed te zien, vertelt de woordvoerder. “Maar voor het absorberen werd 120 meter olieworst gebruikt.”

Stank

Doordat gasolie makkelijk verdampt, roken mensen in de omgeving een sterke dieselgeur. Volgens Rijkswaterstaat zorgde de damp niet voor direct gevaar. Of het lek gevolgen heeft voor het cruiseschip, kon de woordvoerder nog niet zeggen. Ook is niet bekend van welke organisatie het schip was.

Zaterdagavond werd al een deel van de gasolie verwijderd. Zondag wordt de rest opgeruimd. “We verwachten hier in de middag mee klaar te zijn.”

