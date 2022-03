Grotere kolenoverslag in haven Amsterdam door hoge gasprijs

Kort nieuws uit de stad

Een veerpont die van de Buiksloterweg in Noord onderweg was naar het Centraal Station is gisteren iets voor 11.00 uur stuurloos geraakt en hard tegen de wal gevaren. Niemand raakte gewond. Volgens een woordvoerder van het GVB kwam er iets in de aandrijfschroef terecht, waardoor de pont niet meer bestuurbaar was. Met hulp van de havendienst is het vaartuig na een aantal minuten ronddobberen alsnog op de eindbestemming aangekomen. Passagiers konden de pont op de gebruikelijke manier verlaten.

21 maart