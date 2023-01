Grove fouten tijdens proef preventief fouilleren: tien panden onterecht betreden door politie Amsterdam

Volledig scherm Een wapencontrole in november 2022. Een extern onderzoeksbureau was bij alle proeven aanwezig om te controleren of de politie niet stigmatiserend en discriminerend te werk zou gaan. © ANP

‘Menselijke fouten.’ Zo beschrijven burgemeester Femke Halsema en politiechef Frank Paauw de verkeerd gelopen actie met preventief fouilleren van half november. Destijds gingen agenten onder meer een jongerencentrum in Nieuw-West binnen om de aanwezigen te fouilleren, terwijl zij hiervoor geen opdracht hadden.

Die fout was voor burgemeester Femke Halsema reden om direct en definitief te stoppen met ‘gerichte wapencontroles’. De gemeenteraad eiste een onderzoek over afspraken die bij de acties waren geschonden. De grote vraag was of het ging om etnisch profileren, wat juist te allen tijde voorkomen moest worden.

Volgens Halsema en Paauw is hiervan geen sprake. Uit het onderzoek blijkt dat de politie de interne communicatie niet goed op orde had. Bij eerdere acties regelden twee projectleiders binnen de politie de gehele voorbereiding, nu werd het aan basisteams van de politie zelf overgelaten. Volgens Paauw heeft dit bijgedragen aan ‘onduidelijkheid en eigen interpretatie’ van de proef.

Verouderde informatie

Door verouderde informatie bij een briefing kregen agenten de indruk dat zij in andere wijken mochten controleren. Buurten als het Mondriaangebied, de Kolenkitbuurt, Osdorpplein en het Dijkgraafplein werden vertoond als actiegebieden, terwijl niemand binnen het team ervan op de hoogte was dat deze wijken al in een eerder stadium waren afgevallen.

Agenten kregen bij de briefing ook te horen dat iedereen in een horecagelegenheid gecontroleerd kon worden. Hun interpretatie: ze mochten ook publieke gebouwen binnengaan. Nog een communicatiefout: de politie had intern flyers verspreid waarin stond dat de controles moesten helpen om het wapenbezit onder jongeren terug te dringen, waardoor agenten dachten dat zij vooral jongeren moesten controleren.

Op 10 november gingen agenten daarom een jongerencentrum binnen in Nieuw-West. ‘Voor hun gevoel stormde de politie binnen, deden ze alle deuren open en werd iedereen gefouilleerd,’ zo staat in het rapport. De consequenties zijn nog steeds voelbaar. ‘Er zijn jongeren die zich niet meer prettig voelen om het jongerencentrum te bezoeken. Het was een soort tweede huis.’

De politie heeft haar excuses voor de actie aangeboden, maar weerspreekt dat er sprake is geweest van etnisch profileren. ‘Als de – naar achteraf blijkt – onjuiste gebieden niet in de briefing hadden gestaan, was men er ook niet geweest.’ In het jongerencentrum zijn geen wapens aangetroffen.

Nog negen plekken

De politie is naast het jongerencentrum op nog negen andere plekken binnen geweest. Ze controleerde in een GVB-bus vijftien passagiers en de buschauffeur, op een bushalte werden tien mensen gefouilleerd (waar een ‘boksbeugel met een mes’ is aangetroffen bij één persoon), ze zijn naar verschillende grillrooms gegaan, een tankstation, avondwinkel, pizzeria, bakkerij en een internetcafé.

Over de keuze voor de locaties hebben de agenten verklaard dat ze steeds selectiever voor bepaalde locaties kozen. Ze gingen uit van ‘hotspots op hot times’ om zo meer wapens te vinden. Bij de gehele fouilleeractie half november zijn in totaal 126 personen gecontroleerd. In totaal zijn er drie wapens gevonden (boksbeugel, een knipmes en een taser).

23 wapens gevonden

De proef zou lopen vanaf oktober 2022 tot januari 2023 en er zouden 25 wapencontroles worden gehouden, maar door de fouten is dit beperkt gebleven tot tien fouilleeracties. Hierbij zijn 1211 personen gefouilleerd, waarbij er in totaal 23 wapens zijn aangetroffen, waarvan twintig messen (zoals zakmessen).

Een extern onderzoeksbureau was bij alle proeven aanwezig om te controleren of de politie niet stigmatiserend en discriminerend te werk zou gaan. Het moest controleren hoe vaak niet-witte mensen en mannen werden gecontroleerd. Jongere mensen tussen 25 tot 30 jaar werden onevenredig vaak geselecteerd, mede door de eerder genoemde flyers.

Halsema zegt de verantwoordelijkheid te nemen met de driehoek voor de gemaakte fouten. Eerder zei ze al dat Amsterdam de stekker uit het preventief fouilleren trekt na de grove fouten die zijn gemaakt bij de uitvoering. Binnenkort presenteert ze nieuwe plannen om wapenbezit en wapengeweld in de stad tegen te gaan.