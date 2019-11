Had justitie de moord op advocaat Wiersum kunnen voorkomen?

Het voelt inmiddels als een beklemmende reeks justitiële missers rond het grove geweld dat direct of indirect wordt gekoppeld aan de al jaren voortvluchtige crimineel Ridouan Taghi en diens entourage.



Na tal van waarschuwingen dat Taghi onschuldige naasten zou laten doodschieten als een (kroon)getuige over hem zou spreken met de politie, werd broer Reduan van Nabil B. in maart 2018 vermoord – zes dagen nadat het Openbaar Ministerie Nabil als kroongetuige had gepresenteerd.



Reduan had geen bescherming, hoewel vele door Taghi verzonden tekstberichten waren onthuld waarin die had gedreigd iedereen ‘te laten slapen’ rond degene die over hem zou getuigen.