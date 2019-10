Haga Lyceum eist op korte termijn geld van het ministerie

Twee jaar cel voor man die twee vrouwen mishandel­de in West

16:02 Nabil O. (23) krijgt een celstraf van 24 maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor de mishandeling van twee vrouwen op de Orteliusstraat in West. De rechter oordeelde vrijdag dat er in een van de gevallen zelfs sprake was van zware mishandeling.