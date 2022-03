Haga Lyceum veroordeeld tot ontslagvergoeding van 100.000 euro voor ex-directeur

Dat betekent een nieuwe klap voor de islamitische school, die sinds de opening in 2017 herhaaldelijk in opspraak kwam. Eerder had de rechtbank al bepaald dat het ontslag op staande voet onrechtmatig was, maar dat de arbeidsverhoudingen te verstoord waren om hem weer aan het werk te laten gaan op de school.

In het voorjaar van 2020 liepen de spanningen op binnen de islamitische school na klachten van docenten, medewerkers en leden van de medezeggenschapsraad. Bestuursvoorzitter Mohamed Laamimach ontsloeg Atasoy op staande voet, omdat hij camerabeelden en persoonsgegevens van Laamimach bij de school via sociale media zou hebben verspreid. Ook werd Atasoy verweten niet meteen na zijn schorsing bankpasjes en andere spullen te hebben ingeleverd, waardoor de school betalingsproblemen zou hebben gekregen.

Bestuurlijke chaos

Het hof verwerpt die beschuldigingen en acht niet bewezen dat Atasoy de beelden en informatie over Laamimach heeft doorgesluisd. Hetzelfde geldt voor de bewering dat ouders en andere betrokkenen op de school zich onveilig zouden hebben gevoeld. Dat de ontslagen directeur niet meteen bankpasjes en andere gegevens overdroeg, vindt het hof begrijpelijk, gezien de bestuurlijke chaos waar op dat moment sprake van was.

Het gerechtshof stelt dat er geen bewijs is voor de bewering van het bestuur dat Atasoy toegang tot bankrekeningen van de school zou hebben gesaboteerd. Dat is er evenmin voor het verwijt dat Atasoy enkele dagen voor zijn ontslag 100.000 euro had overgemaakt naar een andere rekening van het bestuur, waar hij als enige toegang toe zou hebben gehad. In hoger beroep heeft het bestuur het verweer van Atasoy onweersproken gelaten, dat het geld naar een andere spaarrekening van de school was overgemaakt. ‘Van misbruik van de situatie (...) is dus niet gebleken,’ aldus het vonnis.