Halsema: Eberhard van der Laan krijgt ereplek in Amsterdam

Wijlen burgemeester Eberhard van der Laan krijgt zijn eigen ereplek in de stad: er zal een Amsterdamse brug, straat, gebouw of plein naar hem worden vernoemd. Dat maakte burgemeester Femke Halsema bekend tijdens de raadsvergadering woensdag.

Volledig scherm Kamp Seedorf maakte eerder al een muurschildering van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan. © Charlotte Odijk

Het is woensdag precies vijf jaar geleden dat Eberhard van der Laan overleed aan de gevolgen van kanker. Femke Halsema stond hier aan het begin van de raadsvergadering bij stil. “Zelfs honderd jaren waren voor Eberhard niet genoeg om zijn liefde voor de stad kwijt te kunnen. Die liefde was wederzijds.”

Niemand kon met meer overtuiging zeggen dat Amsterdam de allermooiste stad van de wereld is dan Van der Laan. Halsema noemde haar voorganger ook het ‘boegbeeld van Amsterdam’. De stad die ‘groeiende’ was, ‘zelfvertrouwen’ had en die van Van der Laan zelf typeerde als ‘verantwoordelijke hoofdstad’ en als ‘lieve stad’. Halsema: “Eigenlijk kon alleen Eberhard dat zo zeggen.”

Een benoeming voor iemand in de stad is pas mogelijk als deze persoon vijf jaar dood is. Het stadsbestuur wacht daarmee geen dag langer dan nodig is, aldus Halsema. “Het college wil de herinnering aan Eberhard van der Laan doorgeven aan volgende generaties en daarom gaan wij op zoek naar een geschikte plek in de stad om hem te benoemen.”

Herdenkingsinitiatieven

In 2013, drie jaar nadat hij burgemeester werd, kreeg Van der Laan te maken met gezondheidsproblemen toen bij hem prostaatkanker werd geconstateerd. Tijdens zijn behandeling werkte de burgemeester stug door: ‘s ochtends werd hij in alle vroegte bestraald in het Antoni van Leeuwenhoek, een uur later was hij vaak alsnog als een van de eersten op het stadhuis.

De prostaatkanker werd overwonnen, maar begin 2017 kreeg hij ook longkanker. Het was deze ‘rotziekte’ die er uiteindelijk voor zorgde dat de burgemeester in september later dat jaar zijn taken moest neerleggen, omdat hij uitbehandeld was. Enkele weken later overleed hij.

Het is niet het eerste initiatief om Van der Laan als burgemeester te herdenken. Na zijn dood kreeg hij onder andere zijn eigen koekje: het Eberhardje. Ook werd er een sjaal gemaakt met zijn afbeelding erop en het woord ‘strijder’, dat ook al eerder op een shirt van Kamp Seedorf verscheen. Bij Paradiso verscheen al een klein beeldje van Streetart Frankey, en in de Baarsjes werd een groot eerbetoon onthuld.