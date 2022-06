Halsema gaat overstag: Hotel Parkview in Zuid mag weer open, onder voorwaarden

Hotel Parkview in de Korte Van Eeghenstraat in Zuid mag weer open. Het hotel was in 2018 doelwit van een aanslag en in 2019 ontplofte er een explosief in de buurt. Lang hield burgemeester Halsema een heropening van het hotel tegen, maar nu is ze toch overstag gegaan.

Opruimwerkzaamheden in de Korte van Eeghenstraat na een explosie in 2019, vlak bij het hotel.

Bij het hotel vlak bij het Vondelpark werd in oktober 2018 ’s nachts een handgranaat aangetroffen. Een medewerker trof de granaat waar de pin uit was getrokken aan. Een ontploffing bleef uit. Negen maanden later, in juli 2019, was het alsnog raak en ontplofte er wel een explosief in de straat. Die knal was in grote delen van de stad te horen. Meerdere panden en voertuigen raakten beschadigd.

Enkele dagen later werd het hotel op last van burgemeester Halsema gesloten omdat het ‘woon- en leefklimaat ernstig aangetast’ werd en de openbare orde ernstig verstoord zou zijn. Onduidelijk bleef daarbij of het tweede explosief voor het hotel bedoeld was. Politieonderzoek heeft dat nooit kunnen uitwijzen.

Wel speelde mee dat vertegenwoordiger Gabriël Meijers van de inmiddels 80-jarige eigenaresse de politie meldde dat zij meermaals is benaderd door een partij die haar hotel wil overnemen. Daar is ze nooit op ingegaan. In een in gebrekkig Engels geschreven WhatsAppbericht dat door Het Parool is ingezien, werd de eigenaresse gevraagd of ze al een overnameprijs in gedachten heeft. Ook onderzocht de politie mogelijke banden van haar zoons met het criminele milieu. Door het bericht dacht de eigenaresse zelf aan afpersing, ze vermoedde dat ze onder druk werd gezet om haar hotel tegen een lage prijs te verkopen.

Rechtszaken

De eigenaresse verzette zich met alle mogelijke middelen tegen de sluiting, terwijl buurtbewoners duidelijk maakten een heropening niet te zien zitten. Er volgden meerdere rechtszaken, hoewel ambtenaren de burgemeester waarschuwden dat er na uitvoerig (integriteits)onderzoek ‘geen gronden’ meer waren om de vergunning en heropening te weigeren. Daarbij speelde mee dat Parkview als enige hotel in de stad aan extra zware vergunningseisen is onderworpen.

Die waarschuwingen aan de burgemeester stonden in interne e-mails, die de advocaat van de eigenaresse in handen kreeg na een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. Ook voor ‘het procesrisico’ werd gewaarschuwd: ‘De kans dat we deze niet winnen, is zeker aanwezig.’ In zo’n geval kan de gemeente een forse schadeclaim krijgen.

Onvoldoende vertrouwen

Toch bleef burgemeester Halsema een nieuwe vergunning weigeren. De rechter ging daar vorig jaar nog in mee omdat de eigenaresse met een ongewijzigd bedrijfsplan burgemeester Halsema ‘onvoldoende vertrouwen gaf dat het hotel het woon- en leefklimaat in de omgeving, of de openbare orde en veiligheid niet nadelig beïnvloedde’.

Maar nu, ruim een jaar later, heeft Halsema toch besloten dat het hotel weer open mag, in eerste instantie voor de duur van één jaar. “Na uitspraken van de rechtbank, een wijziging van de aanvraag door de exploitant en een grondige toetsing van de tweede aanvraag ziet de burgemeester geen andere mogelijkheid dan het verlenen van de vergunning, onder het stellen van voorwaarden en met een beperkte looptijd,” aldus een woordvoerder van Halsema.