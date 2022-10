Halsema: gedoog cocaïne of verander in ieder geval de drugsaanpak

Nieuws ‘1 op de 15 Amsterdam­se jongeren loopt risico drugscrimi­neel te worden’

6,5 procent van Amsterdamse jongeren loopt risico om in de drugscriminaliteit te belanden. Dat stelt RTL Nieuws op basis van een data-analyse van cijfers over criminele ondermijning. Het gaat in totaal om 9540 Amsterdamse jongeren. In de Vogelbuurt in Noord wonen relatief de meeste jongeren die een hoog risico lopen.

