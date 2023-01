Halsema leest studenten de les over burgerlijke ongehoorzaamheid

Man uit Medemblik vast voor brand die woning en tuin uitbrandde in Amsterdam

De politie heeft een 31-jarige man uit Medemblik aangehouden vanwege een woningbrand gisterenavond in Amsterdam-Noord. Rond 23.30 uur kreeg de brandweer melding van de brand, die begon in de tuin en later oversloeg naar een benedenwoning op de Laanweg. Er raakte niemand gewond, wel moest een van de bewoners worden nagekeken door ambulancepersoneel.

