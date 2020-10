Halsema maakt kans op prijs voor beste burgemeester ter wereld

Dit is de ‘Bearcat’ waarmee de politie een beveiligd drugshuis bestormde

13:50 Speciale arrestatieteams hebben gisteren invallen gedaan in enkele panden in Den Bosch en gebruikten daarbij een speciaal pantservoertuig: de Bearcat. Waarschijnlijk is hiervoor gekozen, omdat een van de huizen extreem goed beveiligd was.