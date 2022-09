Halsema na beschieting gaybar Prik: te veel anti-lhbtq-incidenten in de stad

Kort nieuws uit de stad

Het aantal explosies in Amsterdam is de afgelopen acht maanden verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Burgemeester Halsema schrijft in antwoord op schriftelijke vragen van de PvdA en VVD in de hoofdstad over 40 tegenover 21 explosies. Ze schrijft dat er verschillende motieven aan ten grondslag liggen. Ze noemt daarbij als voorbeeld conflicten in de criminele sfeer, of in de relationele of zakelijke sfeer, zoals afpersing. (ANP)

5 september