Halsema: politie voorkwam in Amsterdam twee keer jongerenrellen

Amsterdamse agenten, handhavers en jongerenwerkers zijn er deze zomer zeker twee keer in geslaagd om dreigende onrusten onder jongeren bijtijds de kop in te drukken.

Dat zei burgemeester Femke Halsema vanmiddag tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Op diverse warme zomernachten in de afgelopen weken was het zeer onrustig in steden als Utrecht en Den Haag. Er waren relletjes, veroorzaakt door groepen jongeren die de confrontatie zochten met de politie, zelfs de Mobiele Eenheid was nodig om de orde te handhaven.

Volgens Halsema werden in Amsterdam ook zeker twee van dit soort oproepen verspreid via sociale media. ‘We gaan laten zien wie beter in rwina (puinhoop, chaos, red.) zetten is dan aga (Den Haag, red.) boys,’ klonk het onder meer in Nieuw-West. Ook elders in de stad deden dit soort oproepen de ronde.

Maar in tegenstelling tot Utrecht en Den Haag was men er in Amsterdam snel bij, zegt Halsema, in reactie op vragen van de PvdA. ,,We hebben in Oost en Nieuw-West twee keer oproepen kunnen onderscheppen en met hulp van politie en straatcoaches konden we voorkomen dat er iets gebeurde.”

