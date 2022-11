Halsema: preventief fouilleren definitief van de baan

Nieuws Sinter­klaas arriveert in Amsterdam. ‘Is dit de échte Sint?!’

De goedheiligman arriveerde zondag weer in vol ornaat in Amsterdam, voor het eerst na twee jaar alternatieve sinterklaasintochten. Langs de route stond het vol met kinderen uitgedost in pietenpakjes en sinterklaasoutfits. ‘Daar komt een boot met Pieten!’

13 november