Halsema reageert op kritiek Top 400-aanpak, wil niet af van de lijst: ‘Het is een sterk instrument’

In een brief aan de gemeenteraad reageert Halsema op de kritiek die de afgelopen weken is ontstaan nadat de documentaire Moeders op het Idfa in première ging. De film is uitgesproken kritisch op het beleid rondom de Top 400, een lijst van Amsterdamse jongeren die volgens de gemeente dreigen af te glijden in de serieuze criminaliteit.

In de documentaire is te zien hoe gezinslevens worden ontwricht nadat jongeren op deze Top 400-lijst terechtkomen. Moeders die hulp aan de gemeente vragen, krijgen vaak nul op rekest of worden slecht geïnformeerd. Voor jongeren zou het ook stigmatiserend werken: door op de lijst te staan, worden ze gezien als criminelen.

Tegenstand

In haar brief schrijft Halsema dat de verhalen van de moeders invoelbaar zijn en dat niemand deze onberoerd laten. De gemeente moet kritisch kijken naar haar eigen optreden. Halsema: ‘Het is duidelijk dat zij behalve grote zorgen om hun kinderen ook veel tegenstand hebben ervaren.’

Bij het opzetten van de Top 400-aanpak in 2015 is er te weinig aandacht naar de situatie van de ouders gegaan, erkent Halsema. Pas de laatste jaren is de gemeente zich ‘meer bewust geworden’ van de impact die het op hun levens heeft. ‘Met de kennis van nu is het goed voorstelbaar dat jongeren en hun ouders dit, met name in die eerste jaren, hebben gemist.’

Sinds 2015 worden wel ouderbijeenkomsten georganiseerd. Deze zijn sinds enkele jaren beter doordacht, na gesprekken met ouders over hun ervaringen. Pas sinds kort worden ‘nieuwe’ ouders direct uitgenodigd voor zo’n bijeenkomst en krijgen zij een video te zien waarin de Top 400-aanpak wordt uitgelegd.

Meerdere aanhoudingen

In de film Moeders wordt ook duidelijk dat ouders vaak niet weten waarom hun kind op de lijst staat. Een van de jongens ziet op zijn veertiende een schietpartij. Hij is onschuldig, maar de politie roept hem wel op om te getuigen. Niet veel later wordt hij op school door jongens gechanteerd omdat hij een verklaring heeft gegeven: hij moet voor ze werken. Volgens de moeder was dat genoeg om op de lijst terecht te komen.

Een andere moeder zegt dat haar zoon alleen een blikje cola heeft gestolen en na een aanhouding op de lijst stond. Halsema zegt dat dát niet mogelijk is. Alleen als jongeren meermaals zijn aangehouden (voor minimaal eenmaal beroving, moord of doodslag) én als er meerdere zorgsignalen zijn komen ze in beeld. Dat jongeren op basis van etniciteit, achtergrond, nationaliteit of postcode op de lijst terechtkomen, wordt ook ontkend.

Sterk instrument

Verschillende organisaties roepen inmiddels op om te stoppen met de Top 400-aanpak. Zo ver wil Halsema niet gaan. Ze wijst naar wetenschappelijk onderzoek dat de aanpak ondersteunt. ‘De Top 400 is een sterk instrument om in te kunnen grijpen als jongeren complexe problemen hebben op het gebied van veiligheid en zorg.’

De burgemeester vervolgt: ‘Het kan het verschil maken tussen een uitzichtloze toekomst in de criminaliteit en een positieve toekomst.’