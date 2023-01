Halsema snapt kritiek op laat verbod vreugdevuur Floradorp: zo doen we dat niet nog eens

NieuwsHet verbieden van de kerstboomverbranding in Floradorp op oudejaarsavond wordt bekritiseerd door omwonenden. Burgemeester Femke Halsema vindt ook dat beslissen op de avond zelf geen optie meer is.

Volledig scherm Het opbouwen van de stapel hout in Floradorp in Amsterdam-Noord. © ANP

Dat het vreugdevuur toch aanging, was maar goed ook. Dat concluderen bewoners van de Buiksloterdijk in Noord als ze terugblikken op de tumultueuze kerstboomverbranding in Floradorp. Bewoners van statige houten huizen stonden op de dijk om hun gevels nat te houden met een tuinslang. Toch waren ze blij dat het vuur ondanks het verbod werd aangestoken door feestgangers.

“Als het niet was aangestoken, was het een heel vervelende avond geworden,” zegt Tineke Oost. Ze benadrukt dat ze al meer dan veertig jaar op de Buiksloterdijk woont en dus al vele en hogere vreugdevuren heeft meegemaakt in Floradorp, de roerige volksbuurt recht tegenover de dijk. “Om elf uur ’s avonds nog stoppen gaat niet werken,” zegt Jojada Verrips. “Als je zo laat beslist, ben je niet op de hoogte van de risico’s die je over je afroept,” zegt Jacob Oost. “Dan zit je met tweehonderd dronken mensen, ongeleide projectielen, met alle risico’s van dien.”

Gesprek met Halsema

Met die boodschap meldden bewoners van de Buiksloterdijk zich donderdagmiddag in het Antoniushuis voor een gesprek met burgemeester Femke Halsema en stadsdeelvoorzitter Brahim Abid. Ook Flora4Life, de organisatie van het vreugdevuur, schoof aan. In een besloten bijeenkomst blikten ze terug op oudejaarsavond, toen de gemeente om kwart over elf nog besloot dat het vuur niet kon doorgaan vanwege de harde wind. Én op de nasleep, want de burgemeester en de organisatie kwamen daags daarna met bittere verwijten over en weer.

Bij binnenkomst herhaalde Halsema haar kritiek op de organisatie. Deze wist van tevoren dat doorgaan van de kerstboomverbranding tot het laatste moment afhankelijk was van de windkracht. Toch werd het vuur aangestoken. Na het gesprek, na de kritiek van de dijkbewoners, was de toon van Halsema milder.

Eerder beslissen

De gemeente gaat volgend jaar eerder met de buurt in gesprek over het vreugdevuur, beloofde Halsema. Er wordt gezocht naar manieren om de risico’s bij harde wind terug te dringen. Verder komt ook de burgemeester tot de conclusie dat het niet meer mogelijk is om de beslissing over het doorgaan van de kerstboomverbranding op de avond zelf te nemen.

Daarmee bedoelt ze niet dat het besluit om het vuur af te blazen verkeerd was, zegt Halsema. “Deze beslissing is de juiste geweest.” Bij een afgelasting eerder op de dag was ongetwijfeld ook veel onrust ontstaan, met pogingen de vijf meter hoge stapel kerstbomen en hout aan te steken en met alle politie-inzet die daarbij was komen kijken. Afspraak was om op het laatste moment te beslissen, zodat de kans op doorgaan zo groot mogelijk was. Maar dan was het wel de taak van de organisatie om de kerstboomverbranding ordentelijk te laten verlopen. “We moeten vaststellen dat het ingewikkeld was voor de organisatie om die last te dragen.”

Op nieuwjaarsdag was de organisatie nog de gebeten hond. Halsema schreef in een verklaring dat het vreugdevuur op deze manier geen vervolg kon krijgen. Na het gesprek heeft ze ‘begrip’ gekregen voor de moeilijkheid om de menigte onder controle te houden met een soort burgerwacht. Voorzitter Patrick van Bronswijk van Flora4Life kreeg een uitnodiging om op de koffie te komen.

Onlusten en gedoe

Dat er een organisatie is voor het vreugdevuur is de gemeente ook wel wat waard. “Het alternatief is overal spontane brandjes, onlusten, gedoe,” zei Halsema met een verwijzing naar 2003, toen de kerstboomverbranding werd verboden en de wijk alleen dankzij massale inzet van de ME een enigszins rustige jaarwisseling doormaakte.

Maar voor Van Bronswijk is de lucht nog niet geklaard. Hij hoopt op excuses. “Dat zou wel zo netjes zijn.” Voor Flora4Life is het nog maar helemaal de vraag of er volgend jaar weer een vreugdevuur wordt georganiseerd. “Ons bestuur heeft er geen zin meer in.”

Toch hoopt dijkbewoner Verrips dat er volgend jaar weer een kerstboomverbranding is, door Flora4Life. Ook op de chique Buiksloterdijk zijn ze gehecht aan het vreugdevuur. “Het moet blijven,” zegt Verrips. “Het vuur is niet alleen van Floradorp.”