Halsema: vanaf 2023 gedragscode tegen arbeidsuitbuiting bij riviercruises

Gedragscode en eventueel meldpunt

Het contact met de gemeente Amsterdam over mogelijke extra eisen aan reders om misstanden te bestrijden, bijvoorbeeld via gedragscodes, waren deze zomer nog op niets uitgelopen. In haar reactie schrijft Halsema dat in maart 2020 al afspraken zijn gemaakt over het opstellen van zo’n gedragscode in Europees verband, en dat deze in september 2021 zou worden afgerond. Maar dat liep vertraging op vanwege de coronacrisis: tijdens de pandemie waren de rederijen alleen bezig met overleven, schrijft de burgemeester. In oktober zijn de gesprekken hervat en de verwachting is dat vanaf volgend jaar een gedragscode kan worden toegepast.