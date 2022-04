Halsema verplaatst ‘protestbarbecue’ Pegida voor de deur van moskee

Zonen verliezen rechtszaak: Rijksmuse­um mag schilderij van moeder toch houden

Het Rijksmuseum heeft een rechtszaak gewonnen over de schenking van een schilderij in 2013. Dat was een gift van een destijds 81-jarige vrouw. Haar kinderen eisten het schilderij terug, mede omdat de vrouw geestelijk niet in orde zou zijn: ze zou de schenking als ‘offer’ zien om haar ernstig zieke kleindochter te redden.

9 april