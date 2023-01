Halte Vennepluimstraat van tramlijn 26 is ‘één grote modderpoel’ zonder comfort

Met video Bij vierde aanzoek is het eindelijk raak voor Rick bij zijn Liesbeth: ‘ja, ik wil’ in het Top2000-café

Drie keer vroeg Rick zijn vriendin Liesbeth al ten huwelijk, de laatste keer 15 jaar geleden. En drie keer zei ze nee. Maar vanavond, in het volgepakte Top2000-café in Hilversum, was het toch raak.

30 december