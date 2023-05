Harbers laat veiligheidseffect krimp Schiphol toch onderzoeken

indebuurt.nl De nieuwste hotspot in de Pijp: La Nostra Gigi is een ware HIT op TikTok

Over horecaparels gesproken: open je social mediakanalen en je maakt direct kennis met de nieuwste hotspot van Amsterdam-Zuid, haar naam is Gigi. Volgens eigenaren is ze niet alleen het leukste meisje van de Pijp, maar je kan er ook nog eens terecht voor een heerlijke cocktail, lunch of diner. Ook buiten Instagram en TikTok is La Nostra Gigi aan het Marie Heinekenplein een grote hit. En dat terwijl ze nog maar net geopend is.