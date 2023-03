Hennepkwekerij ontdekt in woning in Noord na melding van wateroverlast

Nieuws Voorlopige uitslag: PvdA de grootste in waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Op basis van 90 procent van de stemmen wordt PvdA de grootste partij in waterschap Amstel, Gooi en Vecht. De voorlopige verkiezingsopkomst voor dat waterschap is 52 procent, 3 procentpunt hoger dan in 2019.