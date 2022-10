Nieuwe fietsroute naar Zaandam onzeker door verdubbe­ling kosten

Een nieuwe fietsroute tussen Amsterdam en Zaandam kost 18 miljoen euro, het dubbele van het budget dat beide gemeenten hiervoor hadden uitgetrokken. Bekeken wordt of het goedkoper kan zonder brug over Zijkanaal H, maar ook het schrappen van het hele plan is een optie.

3 oktober