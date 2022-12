Het Amsterdamse Proeflokaal in Amsterdam-Zuid is opnieuw failliet

Eind 2016 werd Het Amsterdamse Proeflokaal opgericht door Peter Klok en het echtpaar Jan en Renate Semeins. Het restaurant van 1800 vierkante biedt ruimte aan 1000 eters en was voor ontbijt, lunch en diner geopend. Zo had je onder andere een seafoodbar, een bier- en wijnproeverij en een ‘food experience’. Anderhalf jaar na de opening ging het restaurant failliet .

De Rotterdammer Gert Blom, bekend van sterrenrestaurant Amarone, nam de enorme hal op het Stadionplein uit het faillissement over en heropende het twee weken later. Er werd in kaart gebracht wat zoal ontbrak en wat beter kon, ‘maar dat is niet veel’, was de overtuiging van Blom. De zaak behield dezelfde naam en werd onder hetzelfde concept doorgezet.