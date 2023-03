Het EK lonkt voorJan Paul van Hecke: ‘Ik liep vroeger altijd in een oranje tenue’

Amsterdammer helpt Amsterdammer Sergio Murilo Mafra: ‘Als ik een gehoorappa­raat heb, kan ik weer andere mensen helpen’

Op veel plekken in Amsterdam wonen mensen in armoede. Met hulp van Paroollezers laat de stichting Amsterdammer helpt Amsterdammer wekelijks een wens in vervulling gaan. Vandaag: Sergio Murilo Mafra (58) wil graag werken en de taal leren, maar heeft een gehoorapparaat nodig. Een bijdrage is welkom: 650 euro.