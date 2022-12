Het OM gaat in hoger beroep tegen vonnis voor het doodrijden van de 22-jarige Shana Leurs

met video en foto's Van 300 naar 17.000 man: Maan zoent Karel bij grootste show van carrière

Zangeres Maan de Steenwinkel (25) beleefde gisteravond het voorlopige hoogtepunt van haar carrière. De succesvolste act die voortkwam uit The Voice of Holland stond voor 17.000 man in een uitverkochte Ziggo Dome met haar grootste soloconcert tot nu toe. De avond was betoverend, sexy én romantisch.

17 december