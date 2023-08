Mysterie opgelost: hier komt de naam Randstad vandaan

Nieuws Quincy Promes ontbreekt nog in grote drugszaak, neef Marylio V. blijft in de cel

Topvoetballer Quincy Promes (31) ontbreekt nog altijd in de verdachtenbanken in zijn grote drugszaak. Zijn neef Marylio V. (31) moet nog steeds in de cel blijven voor zijn vermoede rol in de import van partijen van 650 en 712,8 kilo cocaïne, in de Antwerpse haven in januari 2020.