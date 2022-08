Hier moet je zijn voor een zomerse filmavond (buiten) in Amsterdam

TipsOok dit jaar kun je op verschillende plekken in de stad terecht voor een filmavond onder de sterrenhemel. In plaats van naar een theater lekker naar de buitenbios: dit zijn de openluchtbioscopen van Amsterdam.

Volledig scherm Filmfestival Pluk de Nacht bij het Stenen Hoofd in 2017. © Mats Van Soolingen

Films with a View (Pllek)

Op het ruime, zomerse terras van Pllek in Noord wordt deze zomer elke dinsdag een film vertoond onder de noemer Films With a View. Dit jaar worden in de buitennbios onder meer Black Swan en The Big Lebowski vertoond. Let op: de film gaat alleen door als het mooi weer is.

Elke dinsdag tot ‘ergens in augustus’, T.T. Neveritaweg 59, €8 (reserveren niet mogelijk).

Movies at the Hermitage

Voor het vijfde jaar op rij zet de Hermitage Amsterdam zijn romantische binnentuin open voor Movies at the Hermitage. Tijdens negen zomeravonden in augustus kun je hier terecht voor bekroonde films, zoals Rabat, Little Miss Sunshine, City of God en Das Leben der Anderen. Iedere film wordt voorafgegaan door een filmquiz.

17 t/m 28 augustus, Amstel 51, €15.

Pluk de Nacht

Pak een strandstoel, bestel een cocktail, en schuif aan bij het kampvuur met uitzicht over het IJ: voor de ultieme zwoele zomeravond moet je bij het jaarlijkse Pluk de Nacht filmfestival zijn. Van 17 tot 27 augustus zijn nationale en internationale films, documentaires, korte films en animaties te zien op een groot scherm. Wat de films gemeen hebben: ze zijn nog niet eerder in Nederlandse bioscopen vertoond. Ook zijn er drie kinderedities voor verschillende leeftijden.

17 t/m 27 augustus, Stenen Hoofd 1, €11,50 (inclusief een drankje).

Sunsets (Eye)

Filmmuseum Eye laat de zomer natuurlijk niet aan zich voorbij gaan: bij het park van het museumgebouw wordt ook dit jaar weer Sunsets georganiseerd, openluchtfilms tijdens zonsondergang. Van klassiekers zoals Donnie Darko (Richard Kelly, 2001) en de Nederlandse film Karakter (Mike van Diem) die in 1998 de Oscar voor Beste niet-Engelstalige film won, tot de niet eerder vertoonde film Boiling Point (2021, Philip Barantini).

24 t/m 28 augustus, IJpromenade 1, gratis.

West Beach Filmfestival

Films kijken met de voeten in het zand: dat kan op het West Beach Film Festival op het Sloterstrand in Nieuw-West. Maar liefst tien dagen lang, van 15 t/m 25 september, worden hier gratis – maar pay as you like – films vertoond naast tal van andere activiteiten, zoals livemuziek en spelletjes voor kinderen. Het precieze programma laat nog even op zich wachten.

15 t/m 25 september, Noordzijde 41, gratis (vol = vol).

World Cinema Amsterdam

Liefhebbers van buitenlandse films kunnen hun hart ophalen op het jaarlijks terugkerende openluchtfilmfestival van World Cinema Amsterdam. Van 20 tot en met 27 augustus zijn op verschillende locaties van Rialto films te zien uit onder meer Chili, Cuba, Marokko en Kazachstan. Zoals elk jaar biedt het festival een podium voor films van jonge makers, zoals de Chileense debuutfilm Perro Bomba (2019) van Juan Cáceres of Baqyt (2022) van Askar Uzabayev, winnaar op het Berlin International Film Festival.

20 t/m 27 augustus, diverse locaties, regulier €11,50; met CJP-pas, Stadspas of studentenkaart €8,50.

Bijlmerbios

Op vier avonden in september is de Bijlmerbios terug als openluchtbios: op 9, 10 en 11 september onder metrostation Kraaiennest en op 17 september in het gloednieuwe Brasapark. De programmering is nog niet bekend; vorig jaar ging de Bijlmerbios drie continenten af, met een Amerikaanse, Nederlandse en Ghanese film. Houd de website in de gaten voor meer informatie.

9, 10 en 11 september, metrostation Kraaiennest; 17 september, Brasapark, prijzen vanaf €7,50.

Park Somerlust

In Park Somerlust kun je aan het water van de Amstel zien wat zich ín het water afspeelt. Op zondag 11 september wordt de film Nederland onder water daar op groot scherm vertoond. De film speelt zich bijna volledig onder water af met zeldzame bewoners als de bittervoorn, de grote modderkruiper of de rivierprik in de hoofdrol. Neem wel even je eigen klapstoel of zitzak mee.

11 september, Korte Ouderkerkerdijk 16, gratis.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.