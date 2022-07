Hitteblog | Tropische temperatuurgrens behaald

Nieuws Laatste poging financieel akkoord Vervoerre­gio Amsterdam en het Rijk mislukt

Ook een laatste poging van de Vervoerregio Amsterdam om met het Rijk tot een financieel akkoord te komen om de verschraling van het ov te voorkomen, is mislukt. Of alle bussen, trams en metro’s volgend jaar gewoon doorrijden, is daarmee uiterst onzeker geworden.

8 juli