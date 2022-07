Hitteblog | Tropische temperatuurgrens bereikt

Update Gemengde huisves­ting Amsterdam­se jongeren en jonge statushou­ders opnieuw tegen het licht na incidenten

In anderhalf jaar tijd zijn 20 aangiftes gedaan door bewoners van Stek Oost, een gedeeld wooncomplex in de Watergraafsmeer waar jongeren en jonge statushouders samenwonen. Onder de aangiftes zitten een aantal zeer ernstige delicten, ze gaan over meerdere personen.

13 juli