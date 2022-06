Hoe kan de Floriade nog gered worden?

Volledig scherm ALMERE - Bezoekers op de Floriade Expo. De wereldtuinbouwtentoonstelling wordt één keer in de tien jaar gehouden, telkens in een andere plaats. ANP JEFFREY GROENEWEG © ANP / ANP

De droom van een internationaal evenement dat Almere op de kaart zou zetten als duurzame stad van de toekomst, is binnen drie maanden na de start veranderd in een nachtmerrie. Het nieuws over een dreigend financieel debacle op de Floriade leidde donderdagavond tot het aftreden van alle zes wethouders van Almere. Het gesprek in de raad gaat niet meer over de verdeling van de vrijkaarten voor de wereldtuinbouwtentoonstelling, maar over het beperken van de financiële en publicitaire schade voor de stad en zijn inwoners.

Hoewel er voortekenen waren van een mogelijk fiasco, was het nieuws over de tegenvallende bezoekcijfers in de eerste maanden toch als een bom ingeslagen. De komst van 232.000 bezoekers is slechts een derde van het aantal kaarten dat de Floriade BV gehoopt had te verkopen. De financiële gevolgen zijn dramatisch: de organisatie verwacht 33,8 miljoen euro extra nodig te hebben om de poorten tot oktober open te kunnen houden. Daarvoor moeten de cijfers wel verbeteren.

Modderfiguur

Het college toonde zich bereid om de helpende hand toe te steken waarmee Almere inmiddels 71 miljoen heeft gestoken in het prestigeproject. Volgens het college is de schade van nog een financiële injectie minder groot dat de gevolgen van een tussentijds faillissement. Dat laatste zal ongetwijfeld leiden tot een lawine aan juridische procedures en schadeclaims van partijen die in zee zijn gegaan met de Floriade BV, waarvan de gemeente aandeelhouder is.

De gemeenteraad hinkt op twee gedachten, zo werd donderdagavond duidelijk tijdens een debat dat vooral bedoeld leek om stoom af te blazen. Een deel van de raad wil meteen stoppen met de Floriade. Fractievoorzitter Toon van Dijk van de PVV: “Iedere dag dat de Floriade langer open blijft, lopen de verliezen hoger op en slaan we een groter modderfiguur.” Hij hield het college verantwoordelijk voor ‘het grootste financiële debacle uit de geschiedenis van de stad’.

Uitweg uit het drijfzand

Ook de fracties van VVD, D66, PvdA en Leefbaar Almere maakten duidelijk aangeslagen te zijn door het slechte nieuws, maar lieten ook doorschemeren verder te willen praten met het college over een uitweg uit het drijfzand. Alle opties liggen wat hen betreft nog op tafel. Ruud de Jonge van de PvdA: “Het wordt een lastige discussie. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen voor de financiën, voor de bewoners, voor het imago van de stad en voor de toekomst.”

Daarmee dreigt de Floriade meteen ook een hoofdpijndossier te worden voor het nieuwe college dat zich in de coulissen warmloopt om het stokje van het zittende college over te nemen. VVD, D66, CDA en ChristenUnie nemen in de nieuwe samenstelling afscheid van GroenLinks en verwelkomen SP, Partij voor de Dieren en Leefbaar Almere. Het nieuwe college krijgt zeven wethouders en wordt het vierde college op rij dat de gevolgen van de organisatie van de Floriade het hoofd moet zien te bieden.