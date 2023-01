Hof Amsterdam begint aan proces moord advocaat Wiersum

Wiersum werd op 18 september 2019 bij zijn woning Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten, toen hij net in de auto was gestapt om naar zijn werk te gaan. De moord sloeg in als een bom. In maart 2018 was de broer van kroongetuige Nabil B. al doodgeschoten, enkele dagen nadat het Openbaar Ministerie het bestaan van de deal met B. had bekendgemaakt. In juli 2021 volgde de derde geweldsdode in de directe omgeving van de kroongetuige: Peter R. de Vries, die optrad als zijn vertrouwenspersoon, werd in het centrum van Amsterdam neergeschoten en overleed negen dagen later.