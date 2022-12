Honderden daklozen maakten gebruik van winterkoudeopvang

Volledig scherm Een dakloze op de opvanglocatie De Lozerhof van het Leger des Heils. De winteropvang is dag en nacht open voor dak- en thuislozen. © ROBIN VAN LONKHUIJSEN / ANP

In Amsterdam maakten 200 mensen gebruik van de koudeopvang. Nog eens 120 zochten de warmte op in de winteropvang, dat is de plek waar kwetsbare daklozen gedurende de hele winterperiode terecht kunnen.

Lees ook Dak- en thuisloze in Amsterdam steeds vaker zonder hap eten en een warme douche weer de kou in

Vanwege het koude weer stelden de GGD’s dat het voor de gezondheid niet verantwoord is als mensen in die omstandigheden buiten slapen. Een gevoelstemperatuur van 0 graden of lager is daarbij het criterium. Met het binnenstromen van warmere lucht zijn de tijdelijke opvangen dinsdag weer dicht. Later deze week wordt weer kouder weer verwacht.

In Utrecht maakten in totaal 65 mensen gebruik van de opvang. Het gaat om 45 mensen in de koudeopvang en nog 20 in de winteropvang. In Rotterdam bood de gemeente tijdelijk onderdak aan 113 mensen. In Den Haag maakten zo’n 70 personen hier gebruik van en naar de winteropvang kwamen er zo’n 80 tot 90.

Aandacht voor dakloosheid

De vier grote steden hebben vorige week gezamenlijk een brief gestuurd naar het kabinet om aandacht te vragen voor het probleem van dakloosheid en de opvang. Het aantal daklozen in Nederland is volgens de G4 de laatste tien jaar sterk gestegen.

De steden willen geld omdat er meer maatwerk nodig is. ‘Nu staan alle seinen opnieuw op rood als het gaat om de korte termijn: de impact van de huidige inflatiecrisis zal het dakloosheidsprobleem verergeren. Daarnaast hebben we te maken met een wooncrisis waardoor de doorstroom in de maatschappelijke opvangvoorzieningen vastloopt. Dit zorgt ervoor dat kwetsbare mensen te lang in een specialistische voorziening verblijven omdat er geen vervolgplek voor hen is.’