Honderden mensen bij herdenking Bouchikhi

Bij de bijeenkomst in de Oosterkerk hebben familie, vrienden en burgemeester Femke Halsema gesproken. Na de herdenking in de kerk volgde een stoet richting het buurthuis op Wittenburg, waar Bouchikhi werd doodgeschoten. Vooraan hielden jongeren een spandoek omhoog met een foto van de jongen en de tekst 'uit het oog maar nooit uit het hart'.



Bij het buurthuis onthulde de zus van Bouchikhi, Khadija Bouchikhi (26), samen met de burgemeester, een gedenksteen voor haar broertje. De deelnemers van de tocht konden na een minuut stilte witte rozen bij het monument leggen. Als afsluiting werden ballonnen de lucht in gelaten. Wie daarna nog behoefte had om met elkaar na te praten kon in de Oosterkerk terecht.