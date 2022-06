Honderden studenten protesteren voor ruimere basisbeurs en compensatie: ‘Ik durf niet op Duo te kijken’

Spoken-word-artiest Rachad Debdoubi sprak op het podium van een ‘akelige en lelijke studieschuld’. ,,Het leenstelsel is een façade.” Ook kregen verschillende politici het woord over de schulden van studenten en de basisbeurs. Zo zei Laurens Dassen van Volt dat studenten eerlijk gecompenseerd moeten worden voor ‘het schandaal dat jullie de afgelopen jaren is aangedaan’. Stephan van Baarle van Denk zei toe te willen werken naar het kwijtschelden van deze studieschulden. ,,We hebben nu jongeren die niet aan hun toekomst kunnen werken vanwege het verrotte beleid.” Volgens Sylvana Simons van Bij1 moeten ‘we niet vergeten dat deze maatregelen de allerzwaksten treffen’.



Daan van der Meer (22) uit Utrecht (studenten jeugdcriminaliteit en taal- en cultuurstudies) heeft al heel lang niet op Duo durven kijken. ,,Zo erg is het. Ik leen maximaal, ook naar het principe ‘maximaal lenen is maximaal leven’. Maar door de nieuwe voorwaarden is het anders gaan voelen. Je had het eerder ook wel in je achterhoofd, maar nu voelt het alsof je iets slechts doet. Je hoort oudere generaties altijd zeggen: studeren is leukste tijd van je leven. Makkelijk praten. Want op deze manier is het niet leuk.”