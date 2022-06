Honderden studenten protesteren voor ruimere basisbeurs

De studenten, veelal in het rood gekleed, roepen onder meer de leus: ,,Wat willen wij? Schuldenvrij.” De demonstranten hebben borden bij zich met teksten als ‘CompensEerlijk voor de pechgeneratie’ en ‘Ik sta in het rood’. Een van de aanwezigen zegt te demonstreren omdat ze ‘genaaid is door de overheid’. Ze heeft een studieschuld en wil daar geen rente over betalen. Ook wil ze niet dat haar schuld geregistreerd is.

Spoken-word-artiest Rachad Debdoubi sprak op het podium van een ‘akelige en lelijke studieschuld’. ,,Het leenstelsel is een façade.” Ook kregen verschillende politici het woord over de schulden van studenten en de basisbeurs. Zo zei Laurens Dassen van Volt dat studenten eerlijk gecompenseerd moeten worden voor ‘het schandaal dat jullie de afgelopen jaren is aangedaan’. Stephan van Baarle van Denk zei toe te willen werken naar het kwijtschelden van deze studieschulden. ,,We hebben nu jongeren die niet aan hun toekomst kunnen werken vanwege het verrotte beleid.”



Volgens Sylvana Simons van Bij1 moeten ‘we niet vergeten dat deze maatregelen de allerzwaksten treffen’.

Mars door de stad

Het protest wordt georganiseerd door FNV Young & United en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en begon op de Dam. Volgens de organisatoren zijn er tussen de duizend en tweeduizend mensen op de been. Vanaf de Dam trekken de demonstranten in een mars door de stad. De actie wordt later op de dag weer afgesloten op de Dam met muziek.

In februari protesteerden studenten ook al tegen de in hun ogen lage compensatie voor het leenstelsel.

