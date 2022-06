Honkballer Charles Urbanus krijgt Frans Banninck Cocqpenning

Update Fikse schade na explosie bij appartemen­ten­com­plex op IJburg

Bij een appartementencomplex aan de Jean Desmetstraat op IJburg in Oost heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Er is flinke schade aan het gebouw. Zo zijn er scheuren in de muren, ramen gesneuveld en is de lift ontzet.

17 juni