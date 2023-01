Hoog tijd voor een monument voor de troostmeisjes: ‘Ze hebben nooit erkenning, compensatie of excuses gekregen’

Journalist Griselda Molemans strijdt al jaren voor een Nederlands monument voor ‘troostmeisjes’, die tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië gedwongen in bordelen moesten werken. Amsterdam staat er positief tegenover, maar zo’n monument komt er niet zonder slag of stoot.

Een Nederlands monument voor ‘troostmeisjes’, zoals ze eufemistisch worden genoemd, moet er nu maar eens van komen, vindt Molemans (61). Het zou een beeldengroep moeten worden van vrouwen van verschillende etniciteiten – Hollands, Indo-Europees, Indonesisch, Moluks, Chinees en Papoeaas – die tussen 1942 en 1945 tijdens de Japanse bezetting te werk werden gesteld in bordelen voor Japanse militairen. Molemans wil met het monument deze onzichtbare vrouwen, die tot lang na de oorlog zwegen over hun verleden, een gezicht geven.

Molemans publiceerde in 2020 over deze seksslavinnen haar boek Levenslang oorlog en becijferde dat een half miljoen vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Zuidoost-Azië slachtoffer werden van verkrachtingen en dwangprostitutie. Onder hen waren 70.000 jonge vrouwen in Nederlands-Indië.

De vrouwen werden ingezet om geslachtsziekten en muiterij onder de Japanse militairen tegen te gaan. Ook financierde Japan de oorlog deels met de opbrengst uit de bordelen. De bordelen werden gevestigd in villa’s, badhuizen, hotels, scholen, tempels en kerken. ‘Ze moesten non-stop werken, totdat ze erbij neervielen. Japanse militairen (...) stonden in de rij voor de deur te wachten en hadden hun broek alvast losgeknoopt,’ schrijft Molemans.

Boze berichten van Japanse nationalisten

De schaamte onder de vrouwen was na de bevrijding groot. Pas in 1991 maakte de Koreaanse Kim Hak Sun haar verhaal over de gedwongen prostitutie publiek. Een jaar later volgde de Nederlandse Jeanne ‘Jan’ Ruff-O’Herne, die in 1923 in Nederlands-Indië was geboren, haar voorbeeld. Toen de Japanners in 1942 Indonesië binnenvielen, kwam Jan in een Jappenkamp terecht. Twee jaar later werd de 21-jarige samen met andere meisjes in het officiersbordeel Futabaso in Semarang op Java gevangengezet. Ze werd er twee maanden lang misbruikt.

Voordat Ruff-O’Herne haar verhaal bekendmaakte, schreef ze het op voor haar beide dochters. “De schok was groot,” zegt Molemans.

Voor de Koreaanse troostmeisjes zijn inmiddels tal van monumenten neergezet in onder meer de VS, Canada, Australië en Duitsland. Een van die monumenten – een beeld van drie jonge Aziatische vrouwen die elkaars hand vasthouden – werd in 2017 in San Francisco onthuld.

In 2020 werd in Berlijn een monument van een Koreaans meisje met gebalde vuisten, zittend naast een lege stoel, geplaatst. De organisatie werd bestookt met boze berichten van Japanse nationalisten. Het monument staat er nog steeds. Molemans: “Onlangs vroeg de Japanse premier nog aan bondskanselier Olaf Scholz of het beeld in Berlijn niet kon worden weggehaald, in ruil voor Japanse wapens aan Oekraïne. De strijd tegen dergelijke monumenten wordt steeds rauwer. Het draait allemaal om geld en geopolitiek.”

Handelsbetrekkingen

De Japanse overheid heeft moeite met monumenten voor de slachtoffers en ontkent dat het om oorlogsmisdaden gaat. Ze oefent druk uit op de landen om dergelijke monumenten niet neer te zetten. “Veel landen beginnen er daarom niet aan. Ze willen de handelsbetrekkingen met Japan niet op het spel zetten,” zegt Molemans. Zo bezweek het Duitse Freiburg, dat in 2016 een monument zou neerzetten, voor de druk van Japan. “Hetzelfde overkwam Bonn. Ook hun plan voor een monument werd door ingrijpen van de Japanse ambassade getorpedeerd,” zegt Molemans.

Molemans vindt dat het tijd wordt dat ook Nederland een monument krijgt. Zo’n monument is, aldus Molemans, een erkenning van de oorlogsmisdaad en het leed dat de vrouwen is aangedaan. De slachtoffers hebben nooit erkenning, compensatie of excuses ontvangen.

In 2019 heeft ze haar projectplan ingediend bij de gemeente Amsterdam, het monument zou het eerste van zijn soort in Nederland zijn. De stad staat er positief tegenover: “Vrijheid van meningsuiting is ontzettend belangrijk voor Amsterdam, net als de plekken om te herdenken,” aldus de woordvoerder van de gemeente.

Verstoorde relaties

“Ik hoop dat Amsterdam het onderwerp bespreekbaar gaat maken, nu andere zeven Europese landen – waaronder Engeland, Frankrijk en Spanje – nog steeds wegkijken. Na het monument moet er ook compensatie komen. Een deel van de opbrengsten van de dwangbordelen is door de Nederlandse Staat en het Koninklijk Huis geconfisqueerd,” zegt Molemans.

Die compensatie zal moeten gaan naar de laatst levende slachtoffers en de nazaten. “De meeste vrouwen zwegen over wat hun is aangedaan. Binnen families ontstond daardoor een geheim. Veel vrouwen hadden moeite hun liefde te tonen en sloegen hun kinderen, die vaak heel streng werden opgevoed. Deze kinderen hebben de sfeer thuis als verstikkend ervaren. Onderlinge relaties raakten verstoord en contacten werden jarenlang verbroken,” zegt Molemans. Haar moeder, die van Soerabaja kwam, was destijds te jong om als troostmeisje te worden ingezet. “Maar mijn overgrootvader, die in Batavia woonde, verstopte zijn dochters van 17 en 18 jaar in het kippenhok met dubbele wanden, zodra hij de soldatenlaarzen hoorde aankomen.”

Of Japanse druk nog roet in het eten kan gooien? “Het zou zomaar kunnen dat de Japanse ambassadeur het hier ook probeert tegen te houden,” zegt ze. “De arm van de Japanse regering reikt ver. Bij tal van monumenten werd de onthulling tot op het laatste moment dan ook stilgehouden. Maar het zal hier niet lukken. Amsterdam heeft het plan goedgekeurd en het is nu openbaar gemaakt. Zo wordt de Japanse ambassade de pas afgesneden. Want heb nu nog maar eens het lef om het tegen te houden.”

Volledig scherm Journaliste Griselda Molemans: 'Onlangs vroeg de Japanse premier nog aan bondskanselier Olaf Scholz of het troostmeisjesbeeld in Berlijn niet kon worden weggehaald, in ruil voor Japanse wapens aan Oekraïne.' © Truus van Gog