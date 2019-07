Hoogbejaarde (94) gedrogeerd en bestolen in eigen woning, verward en onderkoeld gevonden

Liveblog Uitspraak in liquidatie­zaak Vandros: alles of niets voor Holleeder

13:53 Willem Holleeder (61) hoort donderdag of hij tot levenslang wordt veroordeeld als opdrachtgever in een reeks liquidaties. Paul Vugts, misdaadverslaggever van Het Parool, houdt je in dit blog op de hoogte. De uitspraak is hier donderdag live te volgen.