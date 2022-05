Hotelschoonmakers voeren actie voor betere arbeidsvoorwaarden

Update Havenmede­wer­kers Amsterdam weigeren schip met Russische olie te lossen

Het omstreden schip Sunny Liger met een lading gasolie uit Rusland kan voorlopig de haven van Amsterdam nog niet in. Volgens havenbedrijf Port of Amsterdam hebben maritieme diensten als loodsen en slepers ‘zorgen over de veiligheid’ rond het schip.

30 april