Huis isoleren? Wie wil kan zondag gratis radiatorfolie ophalen in het Olympisch Stadion

De actie in het Olympisch Stadion is een initiatief van 02025, een groep Amsterdammers die zich inzet voor de transitie naar een groener energiesysteem in de stad. Volgens hen zitten door de hoge gasprijzen veel Amsterdammers met hun handen in het haar. Door radiatorfolie achter de verwarming te plakken is minder energie nodig om het huis te verwarmen en dat bespaart volgens de initiatiefnemers al snel ‘tientallen euro’s per jaar’ op de energierekening. Een klassieke win-win dus.

Gratis radiatorfolie

Geïnteresseerden kunnen zondag tussen 12.00 uur en 14.00 uur terecht in het Olympisch stadion. “We hopen met deze actie natuurlijk vooral de mensen met een kleine beurs te bereiken, maar iedereen is welkom,” benadrukt Pauline Westendorp, een van de initiatiefnemers. Bang dat de folie razendsnel weg is, is ze niet. “7000 meter is echt heel veel, dus een massale opkomst zou alleen maar fijn zijn. En als iedereen gewoon meeneemt wat hij of zij nodig heeft, is er echt genoeg.”