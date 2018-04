Huis waar Johan Cruijff opgroeide is nu te huur

Voor zo'n 700 euro in de maand kun je je intrek nemen in Akkerstraat 32, waar de legendarische voetballer opgroeide. Hij woonde hier vanaf zijn geboorte in 1947 tot de dood van zijn vader in 1959.



Het huis staat op de hoek met de Tuinbouwstraat. Het pand is voorzien van grote ruiten, omdat de ouders van Cruijff hier ooit een groentewinkel hadden. De ramen zijn tegenwoordig voorzien van teksten en een beeltenis van de twee jaar geleden overleden voetballer.



Leuke benedenwoning

Omdat de beplakking van de ruiten ook aan de binnenkant te zien is, is het te hopen dat nieuwe bewoner ook fan is van Cruijff.



Woningnet spreekt van een 'leuke benedenwoning met grote tuin', met 'ruime doorzon woonkamer' en geschikt voor twee tot drie personen. Kleine gezinnen krijgen dan ook voorrang.



Onlangs werd de woning nog voor een paar maanden verhuurd door woningcorporatie Ymere. Voor iets meer dan een tientje per maand kon een tijdelijke bewoner zich even wanen in de geschiedenis van Cruijff.