Huizen verliest van Swift in de 4e Divisie

Nieuws GVB grijpt in vanwege knip op de Weesperstraat: bus 43 rijdt niet meer via Kattenbur­ger­straat

Het GVB grijpt in vanwege de knip op de Weesperstraat. Bus 43 zal vanaf vrijdag vanwege ‘verwachte verkeersdrukte door de knip in de Weesperstraat’ niet meer via de Kattenburgerstraat rijden, maar over de Piet Heinkade.