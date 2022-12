Huurkosten parkeergarages Haarlemmerbuurt verdriedubbeld na verkoop: ‘Dit kan ik niet ophoesten’

NieuwsWoningbouwcorporatie Ymere heeft twee parkeergarages in de Haarlemmerbuurt verkocht. Huurders van een vaste plek zien daardoor hun maandelijkse kosten plotseling stijgen van 97 naar 299 euro per maand. Dat kan niet iedereen betalen. ‘We kunnen nu nergens meer parkeren.’

Volledig scherm Woningbouwcorporatie Ymere heeft de garages aan de Kleine Houtstraat en de Haarlemmer Houttuinen verkocht aan Berlage Vastgoed. © Getty Images/iStockphoto

Pieter de Vries (80) huurt al minstens 20 jaar een parkeerplek in garage aan de Kleine Houtstraat in stadsdeel Centrum, voor 97 euro per maand. Hij moet door een huurverhoging nu 299 euro gaan betalen. Tot dusver heeft de Vries geen alternatief gevonden. Zijn auto van de hand doen, zoals veel van zijn buurtgenoten hebben gedaan, is voor hem geen optie: “Het is de enige vrijheid die ik nog heb.”

Hans Rison (80), al bijna 40 jaar huurder in de parkeergarage aan Haarlemmer Houttuinen, ziet zich door de plotselinge prijsverhoging genoodzaakt uit te wijken naar een parkeergarage in Noord. “Ik heb alleen maar AOW, dus 300 euro kan ik niet ophoesten.”

Woningbouwcorporatie Ymere heeft de garage aan de Kleine Houtstraat op 1 december verkocht aan Berlage Vastgoed. Ook een parkeergarage in de buurt, aan de Haarlemmer Houttuinen, werd verkocht aan Berlage Vastgoed. De garages beschikken samen over 99 parkeerplaatsen.

Huurprijzen

Woordvoerder van Ymere Coen Springelkamp legt uit dat Ymere de garages heeft verkocht omdat het beheer niet tot de kerntaken van Ymere behoort. Met de opbrengst kan Ymere investeren in nieuwbouw of het verduurzamen van woningen, aldus Springelkamp. Daarnaast benadrukt hij dat huurders ‘voor een heel vriendelijke prijs heel lang een parkeerplek kunnen hebben huren van Ymere’. “Hoe de nieuwe eigenaar vervolgens omgaat met de huurprijzen is iets tussen de nieuwe verhuurder en de huurders.”

Huurder Henk Rek (70) is het daar niet mee eens: “Winstbejag lijkt Ymeres enige drijfveer te zijn.” De garage is volgens Rek onlosmakelijk verbonden met het sociale wooncomplex waar veel van de huurders wonen. Hij verwijst naar Ymere’s website. “‘Een goed thuis is daarbij meer dan een dak boven je hoofd,’ staat daar.”

Marktconform

Joost Schoenmakers van Berlage Vastgoed zegt dat met parkeergaragebeheerder Vicky is afgesproken om een coulante houding aan te nemen in ‘schrijnende’ gevallen. Vicky is in gesprek met ontevreden huurders.

Van de 35 huurders die tot dusver hebben gereageerd op de prijsverhoging zijn 11 huurders niet akkoord gegaan met de nieuwe prijs, aldus Steven Kesler van Vicky. De prijs is volgens hem marktconform: “Door het autoluw maken van de stad, stijgt de marktprijs.” Parkeergarages in de buurt rekenen soortgelijke prijzen.

Vicky heeft geprobeerd de huurders tegemoet te komen door een overgangsperiode van anderhalve maand aan te bieden. Dat bevestigt huurder Rison. “Maar daar heb ik niet zoveel aan," zegt de huurder. Volgens Kesler werkt garagebeheerder Vicky ook aan verbeteringen van de parkeergarage, zoals nieuwe bewakingscamera’s, verlichting en toegangsdeur. Heel veel meer kan Vicky volgens Kesler niet voor de huurders betekenen.

Geen alternatief

Kesler vindt dat Ymere de huurders beter had kunnen inlichten. “De huurders hoorden als eerste iets van Vicky over de nieuwe huurtarieven. Daar schrokken wij ook van.” Terwijl eind augustus de koopakte werd ondertekend, heeft Ymere de huurders nooit op de hoogte gesteld van de verkoop of de prijsverhoging. Springelkamp: “Dat is per ongeluk niet gebeurd, daar hebben we ook onze excuses voor aangeboden.”

Huurders zeggen te weinig tijd te hebben gehad om een alternatief te vinden of een parkeervergunning aan te vragen. “De wachtlijst voor parkeervergunningen is erg lang,” vertelt De Vries, “zo’n acht maanden.” Een vergunning in de buurt kost iets meer dan 500 euro per jaar. Nu moet de Vries voorlopig 300 euro per maand betalen.

Huurder Johan Silva (78) heeft ook nog geen andere parkeerplek kunnen vinden. Hij huurt al 42 jaar een parkeerplaats op de Kleine Houtstraat, maar stopt daar in januari mee wegens de prijsverhoging. Zijn vrouw en hij zijn teleurgesteld in Ymere: “Meer dan een excuusbrief hebben we niet gekregen. En nu kunnen we de auto nergens parkeren.” Wat hij met zijn auto gaat doen, weet hij nu nog niet.