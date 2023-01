Huurprijzen dalen, maar in Amsterdam stijgen ze juist

Terwijl de huren in de vrije sector landelijk zijn gedaald, blijven ze in Amsterdam in stevig tempo stijgen. De huurprijzen voor mensen die zijn aangewezen op deze duurdere huurwoningen, gingen het afgelopen jaar met bijna 11 procent omhoog.

Met 25,75 euro per vierkante meter kwam de huurprijs de afgelopen maanden op een niet eerder vertoond peil. Met name voor huizen in de categorie ‘kleinere woningen’ – tot 75 vierkante meter – moeten nieuwe Amsterdamse huurders steeds dieper in de buidel tasten: voor hen steeg de gemiddelde huurprijs tot bijna 30 euro per vierkante meter, een stijging van meer dan 12 procent.

Volgens Jasper de Groot van huurplatform Pararius, dat de nieuwste cijfers naar buiten bracht, is het vooral zorgelijk dat het aantal huurwoningen in snel tempo afneemt. “Vanuit de markt vernemen we dat veel particuliere verhuurders zich momenteel genoodzaakt voelen om hun huurwoningen te verkopen, omdat verhuren straks niet meer rendabel is. Tegelijk neemt de vraag alleen maar toe, waardoor de prijzen op stedelijk niveau flink stijgen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Centrum het duurst

In het centrum van Amsterdam steeg de gemiddelde vierkantemeterprijs van een huurwoning in de vrije sector met 8,5 procent. Nieuwe huurders betalen nu 28,26 euro per vierkante meter per maand. In alle overige stadsdelen stegen de vierkantemeterprijzen met ten minste 9 procent. Het sterkst was dat in Nieuw-West (13,9 procent), Oost (12,6 procent) en Noord (10,5 procent). Ook in Zuidoost (10 procent), Zuid (9,8 procent) en West (9,4 procent) was er sprake van een forse stijging. In Zuidoost ligt de vierkantemeterprijs nog onder de twintig euro: nieuwe huurders betalen daar 19,95 euro per vierkante meter per maand.

De Groot zegt dat sprake is van een dalende trend in het aantal vrijgekomen huurwoningen in de vrije sector. Volgens hem raken vraag en aanbod meer en meer uit balans, met stijgende prijzen als gevolg. “De krapte van de vrije huursector zal verder toenemen als het kabinet de plannen om het middenhuursegment te reguleren doorzet.”

De hoofdprijs betalen

Hij doelt daarmee op de regelgeving waarbij verhuurders in de vrije sector straks niet meer mogen vragen wat ze willen voor een woning. Voor een deel van de nieuwe huurwoningen gaat, net als bij de sociale huur, een maximale huurprijs gelden. Het kabinet verandert daarvoor de wet. Volgens minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) is de krapte op de woningmarkt ‘zo ongelooflijk groot, dat nu de hoofdprijs wordt betaald voor een huis dat die niet waard is’.

Nu gelden alleen strenge regels voor woningen met een huurprijs tot 763 euro per maand. De huurprijs in de sociale sector wordt bepaald aan de hand van een puntenstelsel, waarbij bijvoorbeeld wordt gekeken naar de kwaliteit van de woning en de oppervlakte. Het kabinet gaat die grens nu oprekken naar woningen met een huurprijs tot 1000 euro per maand. De Jonge hoopt dat meer mensen met een modaal salaris op termijn aan een betaalbare huurwoning kunnen worden geholpen.

100.000 woningen

Op de Amsterdamse woningmarkt spelen vrijesectorwoningen een steeds belangrijkere rol: de prijzen stijgen snel, er wordt vaak verhuisd en recente bewoners hebben steeds vaker een tijdelijk huurcontract. Twee derde van de ruim 149.000 particuliere huurwoningen – van de 450.000 woningen in de stad – is geliberaliseerd en valt dus onder de vrije sector.