Iedereen vindt de Amsterdamse lerarenopleiding cruciaal. Waar blijft de stagevergoeding dan?

Nieuws Rotterdam dringt lerarente­kort wél terug: ‘Waarom lukt dit niet in Amsterdam?’

In Rotterdam is het in tegenstelling tot in Amsterdam wél gelukt het lerarentekort terug te brengen. Hoe kan dat? En moeten we geen voorbeeld nemen aan Rotterdam, wilde D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk woensdag van onderwijswethouder Marjolein Moorman weten.