IJburg College wil verder onder de vleugels van Montessori Amsterdam

Oud-voorzitter senaat Ankie Broe­kers-Knol (VVD) verkenner Noord-Hol­land

Oud-staatssecretaris en oud-voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol (VVD) wordt de verkenner voor de coalitie in Noord-Holland. Dat laat de grootste partij in de provincie BBB weten, die Broekers-Knol zaterdagochtend heeft voorgedragen als verkenner. Broekers-Knol gaat de komende tijd met de partijen in gesprek om te onderzoeken welke coalitie mogelijk is in Noord-Holland, meldt de BBB.