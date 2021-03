Illegaal pokertoernooi in woning opgedoekt, bewoonster (71) met slaappillen en oorddoppen in bed

In de gemeente Haarlemmermeer heeft de politie vannacht een illegaal pokertoernooi beëindigd. Daarbij zijn zeventien mannen in de leeftijd van 30 tot 50 jaar aangetroffen. De vermoedelijke organisator is aangehouden.

Het toernooi werd gehouden in het huis van een 71-jarige vrouw. Zij lag boven te slapen met behulp van slaappillen en oordoppen en had niks met het toernooi te maken.

In een woning aan de IJweg in Boesingheliede zaten zeventien mannen in de leeftijd van 30 tot 50 jaar rond een professionele pokertafel. Volgens een politiewoordvoerder waren er meerdere meldingen binnengekomen over samenkomsten op de plek, waarna de politie het pand is binnengevallen.

In de woning werd ook 33.000 euro contant geld aangetroffen. Dat geld is door de politie in beslag genomen. De Amsterdammer is aangehouden voor het organiseren van het toernooi zonder vergunning.

Via Facebook maakt de politie Haarlemmermeer daarnaast melding van een 71-jarige bewoonster die in de woning lag te slapen. Zij had niks met het toernooi te maken. Het is niet bekend wat de verhouding is tussen de 71-jarige vrouw en de organisator.

