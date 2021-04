In 1993 vermoorde Amsterdamse prostituee mogelijk slachtoffer seriemoordenaar

De Amsterdamse prostituee Judit Nyari, die in december 1993 werd vermoord, zou het slachtoffer kunnen zijn geweest van een nog onbekende seriemoordenaar. Dat zegt het Rotterdamse coldcaseteam in een podcastserie die de politie over de zaak maakt.

De 25-jarige Nyari werkte op de tippelzones in Amsterdam en Utrecht. Op 1 december 1993 verdween ze. Vijf dagen later werd ze dood teruggevonden in een bos bij Dronten. Daarmee werd zij een van de tientallen prostituees die in de jaren tachtig en negentig in Nederland zijn vermoord.

Het coldcaseteam in Rotterdam doet al jaren uitgebreid onderzoek naar mogelijke patronen en clusters in de ruim honderd moorden op kwetsbare vrouwen in die periode. “Het kan niet zo zijn dat als er nu nog tachtig zaken open staan, dat we dan met tachtig verschillende daders te maken hebben. Dat lijkt niet waarschijnlijk,” zegt coördinator René Bergwerff. “Met andere woorden: er moeten gewoon zaken aan elkaar te relateren zijn. Er moeten gewoon daders voor meer dan één zaak verantwoordelijk zijn.” Volgens Bergwerff zou dat ook in de zaak van Judit het geval kunnen zijn.

Verschillende scenario's

Dat Nyari slachtoffer is geworden van een seriemoordenaar is één van de scenario’s, zegt de politie. Het is ook mogelijk dat ze een conflict had met iemand, bijvoorbeeld over drugs, of dat ze ruzie heeft gekregen met een klant. Ook sluit de politie niet uit dat Judit contact had met een zogenoemde weldoener, iemand die prostituees onderdak bood in ruil voor seks en macht.

In de podcastserie komen familieleden, hulpverleners en politiemensen aan het woord. Zo wordt duidelijk dat Judit opgroeide in een problematisch Amsterdams gezin, op straat belandde, verslaafd raakte en in de prostitutie terechtkwam. Vlak voor haar dood lag ze in het ziekenhuis omdat ze besmet was met hiv.

De aandacht voor de zaak heeft het afgelopen jaar zo’n tien nieuwe tips opgeleverd. De politie is echter nog steeds op zoek naar mensen die meer weten over de contacten van Judit in de laatste periode van haar leven.

